Prohřešky kluků z Luneticu: Jelínek srazil pod vlivem muže, Kocián bral pervitin

Jestli se v devadesátých letech dalo o nějaké hudební skupině říci, že je legendární, byl to rozhodně Lunetic. Boy band složený ze čtyř pohledných chlapců vyvolal šílenství, kdekoliv se objevili. Od té doby se u nás nikdy nic podobného u žádné jiné skupiny neopakovalo.

Když se v roce 1995 poprvé objevila na scéně kapela Lunetic, nikdo nevěděl, jak bude veřejnost reagovat. Byla to první porevoluční popová chlapecká kapela, která měla zbourat starou dobu a přinést do Česka něco moderního. Lunetici se měli vyrovnat zahraničním hudebním skupinám typu Backstreet Boys nebo Take That.

A nutno podotknout, že se jim to opravdu podařilo! České publikum je milovalo a dívky jim padaly k nohám. Když se na televizních obrazovkách objevil klip Máma, jediné oko nezůstalo suché. Dojemnou píseň na počest všech maminek doplňovaly fotky ze soukromí členů kapely s jejich maminkami.

Po nějaké době na scéně navíc dostali kluci z kapely příležitost moderovat v té době nejprestižnější hudební hitparádu ESO, která udělala hvězdu i z Terezy Pergnerové, v té době už nebyl nejspíš nikdo, kdo by Vaška, Aleše, Davida a Martina neznal. Kamkoliv se hnuli, tvořily se davy, všichni se s nimi chtěli vyfotit nebo získat jejich podpis.

V dobách největší slávy žili neřízeným životem

Kluci zkrátka měli skvěle našlápnuto a mohla je čekat zářná budoucnost, kdyby nezačali blbnout. Neuměli si poradit s takovou dávkou popularity, přízní dívek a žen a velkým množstvím peněz.

"Dohromady to byly miliony. Nejvíce se vydělalo asi v devadesátých letech. Takže třeba okolo dvaceti milionů to mohlo být. Ale něco si vzalo vydavatelství, něco manažer, něco málo nám zbylo, ale bylo nám osmnáct let, takže se to docela rozfofrovalo," řekl pro životvčesku.cz Aleš Lehký.

Nakonec se v roce 2003 veleúspěšná skupina definitivně rozpadla. Především pak kvůli Martinovi Kociánovi. Pokud byl některý z kluků jak utržený ze řetězu, byl to právě Kocián. Propadl drogám a alkoholu, což byla cesta do pekel. I když se několikrát léčil, vždy to dopadlo stejně a z Kociána se stal opět narkoman. Kamarádi z kapely se mu nejprve snažili pomáhat, následně nad ním ale zlomili hůl i oni.

Každý z členů se po rozpadu skupiny vydal vlastním směrem

Každý z členů se pak vydal svým vlastním směrem. Vašek Jelínek se snažil chvíli o sólovou dráhu, dokonce vydal album Pod vodou, ale s velkým úspěchem se nesetkal. Nyní má vlastní nahrávací studio a pomáhá jiným hudebníkům. David Škach úplně z showbyznysu zmizel a zařídil si truhlářskou firmu. No a Aleš Lehký působí jako moderátor na televizi Nova či v rádiu.

Kromě Kociána měl však problémy se zákonem i další z členů. Byl to Vašek Jelínek, který působil jako host na koncertu Leoše Mareše a po pár skleničkách si sedl do auta. Bohužel však způsobil dopravní nehodu, při které na dálnici srazil muže.

Nakonec se ale oklepal a vypadá to, že plánované letní koncerty populární skupiny proběhnou beze změny. Fanoušci se tak mají na co těšit, a pokud si chtějí připomenout devadesátkové hity, neměli by si nechat kapelu Lunetic, i když bez Martina Kociána, ujít.