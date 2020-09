Drogy jsou staří přátelé: Macaulay Culkin řekl, na čem je dodnes závislý

Roztomilého klučinu Macaulaye Culkina by kdysi zřejmě ani nenapadlo, jak rychle jeho hvězda slávy vystoupá. Poté, co byl obsazen do hlavní role úspěšného vánočního filmu Sám doma, se jeho život otočil doslova o 180 stupňů. Svou roli si zopakoval ještě v několika pokračováních, další výraznější role však nikdy nepřišly.

Důvodem bylo Macaulayovo dospívání, které se díky vydělaným penězům a slávě podobalo spíše jízdě na horské dráze. Herec už jako teenager začal s popíjením alkoholu a cigaretami. Později se přidaly i drogy, kterým několik dlouhých let holdoval.