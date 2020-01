Macaulay Culkin: Rodiče mu UKRADLI dětství i peníze! Jak žije teď?

Dětí v rodině rychle přibývalo a finanční rozpočet začal být napjatý. Christopher se staral o chod nedalekého kostela, Patricia si přivydělávala jako telefonní operátorka. Nic z toho neslibovalo zlepšení situace. Není divu, že se pokusili zpeněžit to jediné, čeho měli nadbytek – děti. Christopher ostatně věděl jak na to. Koncem 60. let zažil krátkou hereckou kariéru, navíc jeho sestrou je úspěšná herečka Bonnie Bedeliová, která se proslavila jako manželka Bruce Willise v prvních dvou Smrtonosných pastích.

Roztomilý blonďáček Macaulay se od čtyř let objevoval v reklamách, brzy přišly na řadu menší role v seriálech. Prakticky od první třídy si zvykal dělit čas mezi práci a vzdělání. Nejprve navštěvoval obyčejnou katolickou školu. Po pěti letech, kdy už byl známým hercem, přešel do výběrového zařízení, kde studovali budoucí umělci. K tomu chodil do baletu.