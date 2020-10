Další rána pro rodiče zmizelé Madeleine McCann: Hlavní podezřelý je prý nevinný

Rozsáhlé pátrání, které trvá již několik let, vypadalo, že konečně dojde svému konci. A to právě ve chvíli, kdy policie „kápla” na Christiana Bruecknera. Podle jeho obhájce Friedricha Fulschera však není možné, že by měl jeho klient se zmizením dívenky cokoliv společného. „Christian Brueckner dívku neunesl a jeho telefonní záznamy to pomohou prokázat,” nechal se podle webu Daily Mail advokát slyšet.

Právník zároveň řekl, že svědectví z onoho večera, kdy došlo ke zmizení Madeleine, obsahují zhruba 90 vteřinové okno, ve kterém dost možná došlo k unesení dívky. Odmítá vinu svého klienta. Nechal se také slyšet, že změřil potřebný čas, který by jeho klient potřeboval na cestu do apartmánu, v němž se Madeleine nacházela, z různých míst rezortu. Uvedl, že by Christian nemohl čin spáchat bez toho, aniž by byl při činu chycen.