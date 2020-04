Bojí se i na nákup a lékárnička jí praská ve švech: Bočanová šílí z koronaviru

S dcerou Mariankou to totiž není jednoduché, i když to herečka zvládá skvěle. Pro pořad 13. komnata popsala, jak prožívala její epileptický záchvat. „Já jsem chtěla volat o pomoc i nahlas, ale to byla taková strašná hrůza, strach a paralyzující bolest, děs, že jsem zapomněla, jak se mluví. Ona měla epileptický záchvat a já nevěděla, co to je. To jsem si pak strašně vyčítala. Děti, které mají mentální problémy nebo autistické, to mají velice často,“ svěřila se Bočanová.

„Já jsem si pak říkala, jak si mohla být taková kráva, že si nevěděla, že by se ti tohle mohlo stát a nevěděla bys co máš dělat. Mně to ani nedošlo, že je to epilepťák. Já jsem myslela, že se mi udusila. Držela jsem ji v rukou. Byla jako bezbranej pytel. Najednou mi začala blednout. Měla černý rty a černý oči a prostě přestala jako žít,“ říkala se slzami v očích.