UTAJENÁ svatba? Majk Spirit se v tichosti oženil a ukázal těhotnou manželku

S krásnou Mashou randí Majk Spirit už více než rok. Zamiloval se do ní na první pohled a loni v Thajsku to dokázal činem – požádal ji o ruku. Ukrajinská modelka řekla bez váhání ano. Netrvalo dlouho a otěhotněla. Vzít se oba stihli ještě před narozením miminka.

„Dovolte mi představit vám rodinu dušiček,“ napsal raper ke společnému snímku na Instagramu. Občanským jménem se totiž jmenuje Michal Dušička. Je tedy jasné, že ke svatbě už došlo, avšak v naprosté tichosti. Masha už není pouhá snoubenka, ale novomanželka. Důkazem toho je i změna jména na sociální síti.

Majk Spirit ukázal těhotnou manželku

Spirit je obecně otevřenější. Na Instagram dal dokonce fotografii, kde je Masha zjevně těhotná a vypadá, že už to má za pár. Dosud se o jejím těhotenství spíše spekulovalo. Je to poprvé, co to potvrdili oni a ne jen soused, který na ně kouká přes plot či člověk, jenž se kolem nich pohybuje.

„Majkova přítelkyně je těhotná. Je ve třetím měsíci a oba jsou nesmírně šťastní,“ řekl webu pluska.sk před pár týdny zdroj, který ho pravidelně vídá. Na jméno ale informaci zjevně odmítl říct. Trvalo dlouho, než se Spirit snoubenkou pochlubil.