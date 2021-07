Máme se bát nové mutace lambda? Vědci jejímu chování zatím nerozumí

Nová mutace koronaviru lambda začíná pomalu strašit Česko. Další varianta viru původně pochází z Peru a v poslední době se rozšířila minimálně do třiceti zemí světa. U nás laboratoře zatím zachytily jeden případ lambdy. Jak se liší od ostatních druhů a máme se jí bát?

Zatímco Evropa má plné ruce práce s variantou delta, ke slovu přichází další hrozba. Tentokrát se jedná o mutaci lambda, která se poprvé objevila v jihoamerickém Peru už na konci loňského roku. Aktuálně tam tvoří asi 81 % všech zachycených případů nemoci covid-19. V nedaleké Argentině a sousedním Chile se pak lambda objevila asi u třetiny pacientů. Do Česka nejnovější mutaci nejspíše zavlekl někdo z Německa.

Lambda možná není tak nakažlivá

Světová zdravotnická organizace začala opatrně bít na poplach, podle ní je lambda „potenciálním rizikem pro veřejné zdraví“. Jenže vědci si zatím nejsou úplně jistí, nakolik je infekčnější než jiné varianty. „V tuto chvíli neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly, že je agresivnější než jiné mutace," uvedl pro deník Financial Times Jairo Méndez Rico, poradce pro vznikající virová onemocnění v Panamerické zdravotnické organizaci. „Je možné, že má vyšší míru nákazy, ale je třeba o ní ještě zjistit více poznatků," doplnil Rico.

Podobně zdrženlivý přístup mají zatím také britští epidemiologové. Ti podle listu The Independent označili lambdu za „variantu, která je předmětem šetření". Prozatím se objevila studie, která zkoumala tuto mutaci u chilských zdravotníků. Výsledky však nejsou příliš povzbudivé. Podle závěrů výzkumu je lambda nakažlivější než alfa z Velké Británie i gama z Brazílie. Pacienti, kteří byli navíc naočkování čínskou vakcínou Sinovac, před toutou mutací neměli tak vysokou ochranu, jakou by výzkumníci rádi očekávali.

Má nezvyklou sadu mutací

Přestože podle WHO lambda zřejmě nepatří mezi nejrizikovější varianty, je potřeba ji lépe prozkoumat. Světová zdravotnická organizace novou mutaci označila za sedmý známý druh koronaviru. Podle globálního zdravotnického systému by lambda měla být menší hrozbou než její čtyři mladší sourozenci – alfa, beta, gama a delta, které vědci objevili poprvé ve Velké Británii, Jihoafrické republice, Brazílii a Indii. Hlavním důvodem, proč zatím není jednoduché určit závažnost nejnovější mutace pomocí výpočetních a laboratorních dat je to, že ve srovnání s jinými variantami je vybavena až nezvyklou sadou mutací. Na přesnější výsledky si proto budeme muset ještě počkat.

Podívejte, jak youtuber Patrik Kořenář vysvětluje tvorbu mutací koronaviru

Zdroj: Youtube