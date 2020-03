Fungovat by mohli i bez Víti, říká Sebastian. Frontmana Mandrage měl nahradit

Zpěvák Sebastian si myslí, že i bez Víti by to šlo. Ten se na koncertní šňůru prostě vykašlal a přestal komunikovat. Členové se mu s jeho démony snažili dle svých slov pomoci, jak mohli. „Myslím si, že fungovat, co se týče koncertů, by mohli i bez Víti. Spíš jde o ducha kapely,“ pokračoval Sebastian.

„Vnímám to z té druhé strany. Vím, že mainstreamovou muziku, kterou může slyšet veřejnost, nemůžou dělat jednoduchý lidi. Problémy se vyvíjí, řeší, kupí. Kdyby ti muzikanti byli vyrovnaní lidé, nemohli by tvořit hudbu. Neříkám, že je to správně, jak to dopadlo, mám pro to ale pochopení. Trapné mi přijde, že se dělají koláže s Víťou,“ narážel tak na výtvory grafika s přezdívkou TMBK.