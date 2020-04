Vít Starý přišel o krásku, která ho držela nad vodou! Už je v náruči jiného!

Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci Dělník - dělnice dřevovýroby. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: DĚLNÍK - DĚLNICE DŘEVOVÝROBY , Požadujeme, •vyučení v oboru tesař, truhlář nebo, v oboru příbuzném výhodou, •manuální zručnost, •fyzickou zdatnost, •časovou flexibilitu, •vysoké pracovní nasazení, Nabízíme, •dobré mzdové ohodnocení s progresivní motivační složkou, •možnost podílet se na velmi zajímavých, a prestižních realizacích, •příjemné pracovní prostředí, •motivující ohodnocení, •nástup možný ihned nebo dle dohody, FIREMNÍ BENEFITY, •příspěvek na stravování zaměstnanců – jídelna KASPER KOVO (výběr ze 2 polévek, 4 hlavních jídel, ev. salát), •příspěvek na penzijní připojištění, •stravenky a cestovné na mimořádné směny, •příspěvek 6.000,-Kč ročně do programu Cafeteria -, k volnému výběru využití na sport, kulturu, volný čas, •dotované občerstvení z výdejních automatů, •dovolená nad rámec základní výměry 2 nebo 5 dní, •pracovní volno 1 – 2 dny s náhradou mzdy navíc při, mimořádných životních událostech, •příspěvek na letní dětské tábory, a další benefity dle aktuální nabídky …. Pracoviště: Kasper cz s.r.o.,, Ječná, ďż˝.p. 550, 541 03 Trutnov 3. Informace: Dagmar Papíková, +420 499 827 163,731 192 923.

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zubní lékař 30 000 Kč

Zubní lékaři Zubní lékaři (absolvent). Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 100000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Do rozšiřující zubní ordinace Nuovodent Mělník s.r.o hledáme příjemné, mladé lidi.Koho hledáme?, " zubního lékaře/absolventa, " ukončené vzdělání, " smysl pro odpovědnost, zápalem pro své povolání, pečlivost, spolehlivost, férové jednání a schopnost být součástí týmu, Co nabízíme?, " přátelské, rodinné prostředí, vstřícnost, pomoc a dostatek času v začátcích, " ochotu se domluvit na všem, co je pro Vás důležité (např. pracovní doba, čas potřebný na ošetření pacientů, materiály potřebné k ošetření atd.), " zázemí zaběhnuté ordinace, spolupráce s dentální hygienistkou, ortodoncii a kvalitní dentální laboratoří přímo v budově, " kvalitní přístrojová vybavení, " mzda fixní + podíl na obratu ordinace a další zajímavé firemní benefity, " nástup možný dle dohody, V případě zájmu o nabízenou pozici své životopisy s fotografií, Kontakt: životopisy zasílejte e-mailem. Pracoviště: Nuovodent mělník s.r.o. 01, Pražská, ďż˝.p. 343, 276 01 Mělník 1. Informace: Vladimíra Tremelová, .