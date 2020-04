Tvoříme pár a jedeme do Chorvatska: Tahle kočka tvrdí, že klofla Víťu z Mandrage

„Nechtěla jsem to zatím říkat, dokud se k tomu nevyjádří i Vítek, ale už je to neudržitelná situace. Nikdo neví, co mám vlastně s rodinou společného, tak je to tohle. Tvoříme s Vítkem od ledna pár. Vše nám úžasně funguje, Vítek je na tom dobře a vše je, jak má být. Do Chorvatska jedeme za jistým cílem, který vám osvětlím do budoucna,“ napsala žena jménem Olga N.

„Chápu, proč některé dámy nemůžou pochopit, proč já. Starší o šest let, rozvedená a s dětmi. Nemyslím si, že mé děti jsou překážkou ve vztahu. Věk také nerozhoduje. Vítek si prošel obdobím, které mu není k závidění. Myslím ale, že nemáme povinnost něco vysvětlovat či dokazovat,“ pokračovala.