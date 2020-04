Brácha Bendiga chce prorazit v SuperStar! Honza je můj mentor, říká

Fanoušci jsou nadšení. Konečně se v SuperStar objevil někdo, kdo opravdu umí zpívat, tvrdí o Marcelovi. „Vypadá přesně jako Honza před pár lety. Jako dvojčata. A zpívá krásně. Profíci tam třeba slyšeli nepřesnosti, ale má neskutečný potenciál. Chvílemi jsem měl husinu, chvílemi mi tam něco trochu nesedělo, ale zřejmě tam měla vliv nervozita a tréma. Ale jak říkali, to měl i Honza při castingu a kam to dotáhl?“ napsal jeden z příznivců.

Věří v něj i jeho bratr Jan. „Pamatuju si, když Marcel začal zpívat na silvestra a bylo mu třináct let. Spadla mi brada a jen jsem koukal. Říkal jsem si, že je to fakt síla. Když jsem mu říkal, ať to jde zkusit, tak pořád kroutil očima a říkal, že nechce být jako já. Takhle to přece není. Ty chceš přece něco dokázat a podívej, co mi to dalo do života,“ řekl mu Jan.