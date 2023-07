Marek Eben o Stardance: Je to těžké, nechcete zklamat

Zdroj: profimedia

Marek Eben už neodmyslitelně patří k taneční soutěži StarDance, kterou už moderuje dlouhé roky. Nejinak tomu bude letošní ročník, který startuje již 14. října. Ostřílený umělec tvrdí, že je i po letech lehce nervózní z reakcí diváků a stále je na něj vyvíjen obrovský tlak.

Marek Eben patří mezi nejlepší české moderátory, s tímto titulem je na něj ale také vyvíjen pořádný tlak. Jelikož si průvodní slovo píše zásadně sám, často sklízí kritiku diváků. Naposledy dostal studenou sprchu, když svým humorem na zahajovací řeči KVIFFU, nejspíš nechtěně urazil transgender komunitu.

I s náležitou praxí má umělec stále trému a to i před nadcházejícím ročníkem StarDance. "Je to těžké. Když se vám podaří pobavit lidi, čekají, že to tak bude pořád. A vy je nechcete zklamat," svěřil se Eben Blesku.

Elegán už má nachystané na tuto příležitost své smokingy, kterým s humorem přezdívá montérky a nechává si je ušít na míru. "Je to vlastně pracovní oděv a potřebujete se v něm cítit příjemně. Používají vzdušnou látku, v níž je mi dobře. Možná budu mít nějaké nové kousky," pochlubil se moderátor.

Povídání mě pořád baví

O titul nejlepšího amatérského tanečníka se letos budou ucházet: Marek Adamczyk, Eva Adamczyková, Vavřinec Hradilek, Ivana Chýlková, Richard Krajčo, Josef Maršálek, Tereza Mašková, Iva Kubelková, Darja Pavlovičová a David Prachař.

Kromě taneční soutěže Marek Eben již čtvrt století moderuje svůj pořad Na plovárně a je právem hrdý na to, že za celou dobu nepozval žádného hosta dvakrát. "Za pětadvacet let vyrostli noví hosté. Povídání mě pořád baví a rád to budu dělat dál, když bude zájem," sdělil Eben výše zmíněnému webu.

Kromě StarDance se diváci ČT na podzim dočkají také druhé série oblíbeného seriálu Osada. "Scenárista Petr Kolečko ani já chatu nemáme a skoro žádné chataře neznáme. Tudíž si ten chatařský život vlastně jen představujeme, domýšlíme. Pracujeme s metaforou velkého světa, který jsme vměstnali do chatařské osady. Na malém prostoru tu vedle sebe žijí lidé, kteří se do harmonického soužití vlastně nutí. Společné je pro ně mnohdy jenom to, že v dané lokalitě vlastní chatu. A my se snažíme pro ně mít pochopení," okomentoval režisér Radek Bajgar.

I letošní ročník StarDance odmoderuje dvojice Marek Eben - Tereza Kostková