Marek Lambora a testy na koronavirus: "Není to jako na internetu!"

"A kdo to z vás ještě neví, nebo to neslyšel, možná to někdo z vás už ví, budeme opět točit seriál Slunečná. Dneska a včera jsme byli na testech koronavirus, a pátkem začínáme zase točit, takže se můžete těšit," pochlubil se výše zmíněnému deník Lambora.

"Není to tak strašný jako v těch videích na internetu, takže se toho nebojte, když s tím někdo přijdete, nebo budete muset přijít do kontaktu," popsal herec své zkušenosti s odběry na COVID-19.

Pro Marka navíc znamenal návrat na plac ještě jednu velikou změnu: po dlouhých týdnech se zbavil vousů, které mu ovšem fanynky velmi chválily! "Nadešel moment, u kterého jsme všichni věděli, že přijde (čtěte pomalu s představou smutné písně) Sbohem vousy, tolik jsme toho spolu zažili… Jak dlouho jsem se načekal, než narostete! Budu na vás vzpomínat!" rozloučil se Lambora se svým ochlupením, ve Slunečné bude tedy opět hladce oholen! Tak co dámy, už se těšíte na nové díly?