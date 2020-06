Marek Lambora našel tu pravou? Herec prý sbalil Miss Andreu Bezděkovou!

Doprava a logistika - OBSLUHA A ÚDRŽBA BOBOVÉ DRÁHY - BOBOFFKA ČELADNÁ 30 000 Kč

C04 z:5/6/2020 Do našeho areálu Bobové dráhy v Čeladné přijmeme posilu do týmu na pozici obsluha Bobové dráhy a údržba areálu. Máte rádi moderní technologie a lákají vás práce v zábavním areálu? Jste komunikativní, týmoví a chcete, aby vaše práce byla zároveň i koníčkem? Tak v tom případě hledáme právě vás :) Co vás u nás čeká? - každodenní příprava areálu, kontrola, zda je dráha, boby a vše kolem v pořádku a připraveno k provozu - uvítání pasažérů, rychlé proškolení, jak se boby ovládají a kontrola, zda jsou připraveni k jízdě, poté je již vyšleš na dráhu za zábavou - v rámci náplně práce je i údržba areálu - nebát se vzít do ruky sekačku, hrábě a podobné nářadí - vzhledem k tomu, že náš areál funguje celoročně, musíme v zimě odklízet sníh a udržovat náš areál celoročně upravený. Výhodou: - praxe elektrikáře. Co ti za to nabídneme? - nadstandardní platové podmínky, práci v přátelském kolektivu a možnost se podílet na budoucím rozvoji celého areálu - volné jízdy na bobové dráze. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na email jan.vretionka@boboffka.cz nebo na tel. čísle: 702 150 867.