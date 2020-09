Každý rok ho o to několikrát prosila: Marek Lambora splnil přání svojí babičky

I když se ve skutečnosti mají Lambora s Burešovou rádi, do natáčení se jim během pandemie koronaviru nechtělo. „Když jsme měli točit takovou jednu trochu milostnou scénu, respektive partnerský dialog zakončený pusou, oba jsme strnuli, protože jsme najednou nevěděli, co dělat. Do toho přišel rejža, co se děje… tak jsme mu to vysvětlili a nakonec jsme se dohodli na tom, jak to ošulit,“ vyzrála na to herečka, jenž bude s Lamborou točit nekonečný seriál ještě hodně dlouho.