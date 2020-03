Fanynky jdou do mdlob: Potřebuji kontakt a povídat si, říká Lambora ze Slunečné

Později vyhrál televizní soutěž Tvoje tvář má známý hlas, která mu definitivně otevřela dveře do šoubyznysu. Role prince na sebe nenechala dlouho čekat. Toho ztvárňuje v nové fantasy pohádce s názvem Princezna zakletá v čase, kde dokonce i zpívá.

„Bylo to pro mě zatím asi nejtěžší zpívání a to z důvodu toho, že se snažíte zpívat, jako kdybyste vůbec nezpívali - aby to zapadlo do situace ve filmu. To jsem ještě nedělal a jak říkám, dalo mi to poměrně zabrat,“ svěřil se na svém Instagramu Marek.