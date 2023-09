Marek Taclík se svěřil s nevšední diagnózou: Mluvil jen koutkem úst

Zdroj: Profimedia

Marek Taclík patří mezi nejobsazovanější herce u nás, v dětství ale dlouho bojoval s vadou řeči a nejspíš ani rodiče nevěřili, že by se kdy mohl živit mluveným slovem. Přesto se umělec nakonec vypracoval a díky své píli se dostal na výslunní českého showbyznysu.

Marek Taclík měl od malička problémy s mluvením, jelikož trpěl nezvyklou vadou. "Měl jsem tonus svalů (napětí svalů – pozn.red.) na levý a pravý straně a do deseti let jsem v podstatě mluvil jenom koutkem úst," svěřil se herec v pořadu Blízká setkání na ČRO Dvojka.

"Pak jsem začal chodit na logopedii. Cvičení už si nepamatuji, vím, že jsme se hodně soustředili na ten střed pusy. Poslední, co si pamatuji, je cvičení z DAMU," vysvětlil Taclík, jak se mu podařilo rozmluvit ztuhlé svaly v obličeji.

"Občas to i teď dělám, když cítím, že mám zatuhlou pusu," přiznal ve zmíněném rozhovoru s tím, že ho na logopedii prakticky museli znovu naučit mluvit.

V divadle už zůstal

"Já to zamlčuji, ale kolem roku 1993 jsem začínal v rádiu v Ústí nad Labem jako rozhlasový moderátor. S mojí mluvou je to trochu vtip. Dodnes nechápu, jak jsem mohl rok dělat moderátora a nikdo mi nikdy nezavolal, že mi není rozumět," zavzpomínal Marek Taclík na éru, kdy moderoval v rádiu.

Díky této práci se ale rychle rozmluvil a to už byl jen krůček k jeho prvnímu divadelnímu angažmá.

"Jednou jsem dělal rozhovor s Jirkou Pokorným a Michalem Langem a oni mě pak pozvali na představení do divadla. Já jsem do té doby nikdy v životě nebyl v divadle. A tam jsem se do divadla zamiloval. Byl jsem poprvé v divadle a pak jsem jim každý den volal, jestli by mě nemohli zaměstnat. Oni odmítali a já jsem pořád volal, až si asi po 14 dnech říkali ‚hele, ten debil bude volat každý den‘, tak mě zaměstnali jako kulisáka," uzavřel Taclík.

I přes veliké překážky se nakonec Marek Taclík stal hercem