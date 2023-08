Ztracený v šoku: Neznámý muž se vydával za jeho manažera a lákal dívky do ciziny

Zdroj: Profimedia

U celebrit je celkem běžné, když se zloději pokouší zneužít jejich slavné jméno k různým nekalým aktivitám. Marek Ztracený ovšem poslední dny řeší opravdu závažný případ. Zpěvákovy fanynky k sobě láká neznámý útočník vydávající se za jeho manažera. Celý případ nyní řeší policie.

Neznámý muž vydávající se za manažerka Marka Ztraceného se snažil jednu z fanynek známého zpěváka vylákat na Slovensko na smyšlený casting. Dívku naštěstí napadlo si informaci ověřit.

"Naštěstí mladá dívka kontaktovala mou skutečnou manažerku s tím, že si chce pozvání do zahraničí ověřit. Že jsem se rozhodl jí pomoc v kariéře, protože je začínající zpěvačka. Vůbec nechci domyslet, co se jí mohlo stát," sdělil vyděšený Ztracený

."Zeptali jsme se jí, co má na mysli, a ona popsala, jak jí můj manažer slibuje, že jsem se jí rozhodl pomoci a on to má vše zařídit. V ten moment jsem zalarmoval policii, která okamžitě začala jednat," popsal zpěvák celou situaci. "Falešný manažer na mladou ženu dokonce neustále naléhal, že má přijet na Slovensko kvůli castingu do nového muzikálu, který údajně chystám. Že to musí být co nejdřív, jinak bude mít údajný manažer u svého šéfa obrovský průšvih… Nic takového jsem nikde nezmínil, ani neplánuji," dodal dvojnásobný Zlatý slavík.

Nemusí jít o ojedinělý případ

"Policie mi potvrdila, že všechno nahlásit bylo důležité a rozhodně se nejednalo o pouhý nevinný vtípek," svěřil se Marek Ztracený Blesku.

Nyní se kauzou zabývá policie. "Nemusí jít o ojedinělý případ. Je možné, že se pachatel dopustil již v minulosti podobné trestné činnosti. Pokud se někomu něco podobného stalo, ať se neváhá obrátit na linku 158 nebo nejbližší služebnu Policie ČR," vyzývají strážníci k obezřetnosti.

"Všechny prosím: Dávejte na sebe pozor a nevěřte podvodníkům na sociálních sítích. Je jich tam opravdu hodně," uzavřel Ztracený.

