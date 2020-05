Obavy z finále SuperStar! Čekovský prozradil, proč se drží hesla Všeho s mírou

V šoubyznysu se pohybuje už desítky let a Slováci ho znají jako své boty. Proslavil se coby klávesák kapely No Name. „Na začátku mojí kariéry bylo No Name. Byli jsme s Igorem Timkem spolužáci ve škole na konzervatoři. Já jsem hrál v různých formacích. Dostal jsem pak nabídku od jiných hudebníků. V té době to bylo fenomenální jazzovo-rockové trio. Šel jsem v té době cestou, která mě bavila více než pop,“ popisuje hudební peripetie.

Zkušeností má opravdu mnoho. Síly spojil s Darou Rolins, raperem Strapem, ale i východňárskou kapelou Bravo či Richardem Müllerem. „Stejně jako si člověk hledá životní partnery, tak si hledá i partnery pro práci. Platí tu pravidlo, že první dojem není možné udělat dvakrát. Vidím, o co mu jde, tak mě nemusí přesvědčovat. Je to v pořádku. Vidím, že to ve mně vyvolá emoce,“ vysvětluje.