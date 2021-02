Marylin Manson mě celé roky zneužíval a vymýval mi mozek, tvrdí herečka

„Moje intimní vztahy byly vždy naprosto konsensuální s podobně smýšlejícími partnery. Bez ohledu na to, jak a proč se nyní ostatní rozhodují zkreslovat minulost, toto je pravda,“ obhajoval se Manson. Byť tím věc zřejmě považuje za vyřízenou, nastanou mu zjevně krušné časy.

Vydavatelství Loma Vista, u kterého zpěvák vydal všechna svá alba od The Pale Emperor do We Are Chaos, od něj dává ruce pryč.