Markéta Konvičková šokovala fanoušky: Ukázala bříško jen 14 dní po porodu

Markétina dcera Amálka se narodila o pár dní dříve a porod to byl vskutku rychlý. Podle slov zpěvačky trval jen deset minut a dcerka byla na světě. Všechno obě s přehledem zvládly. Markétiny kontrakce nastaly v noci, ale nešlo o nic hrozného. Půvabná kráska dokonce chtěla do nemocnice dojet sama. Po narození Amálky se nechala slyšet, že by si porod klidně zopakovala.