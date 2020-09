Slunce moje jasné: Konvičková ukázala snímky rozkošné dcery

Zpěvačka teď žije tak, jak by chtěla žít každá mladá žena. Se svým přítelem Rendou dostavuje dům snů v rodném Třinci, je zasnoubená a do toho porodila dceru Amálku, na kterou se nemůže vynadívat. S miminkem seznámila i své fanoušky.

„Slunce moje jasné. Ptali jste se mě, zda malou budu ukazovat, nebudu, nebo budu, ale nepůjde vidět do obličeje, nebo půjde, ale budu to překrývat obrázky. Jsem impulzivní člověk, žiju okamžikem, můj život není kalkul a plán a vše, co se tady děje, je v rámci mojí přirozenosti,“ vysvětlila Konvičková.