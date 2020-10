Markéta Konvičková: Od porodu téměř nespí, dcera jí dává zabrat!

"S Amálkou se stále poznáváme. A je to lepší a lepší. Být to ještě lepší, už to nevydržím. (smích) Když na mě Amálka usne, je to úplně to nejhezčí, co máma může zažít. Mám radost, že nemám žádné laktační psychózy, že se mi nesplašily hormony. Nebrečím, nehroutím se, vnímám to jako dar," rozplývala se Markéta Konvičková v rozhovoru pro výše zmíněný web.

Druhým dechem ovšem dodala, že kvůli starosti o dceru nemůže pořádně zabrat a tak je v poslední době permanentně vyčerpaná!

"Samozřejmě někdy je to náročné. Někdy si říkám, že bych se potřebovala aspoň dvě hodiny v kuse vyspat, ale pak se na malou podívám a hned vím, že mi to za to stojí" přiznala zpěvačka Extra s tím, že od porodu zažila nejdelší spánek v kuse pouhé tři hodiny! "Malá sice spinká celou noc, ale já jako matka jsem v pohotovosti hned, jak jenom ze spaní kvíkne. Takže problém je na mé straně, ne na její. Myslím si, že časem si mé tělo zvykne a nebudu až tolik ve střehu," vysvětlila Konvičková.

Kvůli nečekanému porodu ale odložila jednu věc, kterou hodlá co nejdříve dohnat!