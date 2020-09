Deset minut a hotovo: Markéta Konvičková promluvila o extrémně rychlém porodu

Jde o zvyk

Příchod miminka na svět je mimořádným zážitkem, který je u prvorodiček o to intenzivnější. Hlavní je připustit si změny, které s miminkem nastanou. „Člověk si teprve musí zvyknout na to, co všechno se změnilo, zdaleka mi to ještě nedochází. Už jenom to, když tu jdu po oddělení a říkám někomu, že mám dceru, je pro mě velká novinka. Pořád se na ni dívám, je pro mě nejkrásnějším filmem a seriálem vůbec. Snažím se ani nebýt moc na sociálních sítích a věnovat se především Amálce. Postupně si na sebe zvykáme. Není asi nic víc než přivést na svět zdravé dítě,” rozplývala se Markéta.