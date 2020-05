Neuměla jsem sama se sebou žít: Těhotná Konvičková promluvila o nádoru

Výroba - Výroba Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní 25 000 Kč

Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci ŘEZNÍK. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: CIZ, Požadujeme:, - pracovitost, spolehlivost, manuální zručnost, Náplň práce:, - řeznická úprava masa, třídění suroviny, naskladňování, práce s PC, Výhodou: praxe v oboru, znalost práce s PC, Pracovní doba: 1 směna budˇ od 00:00 do 8:00 hod. a nebo od 3:00 do 11:30 hod. od Pondělí do Pátku., Nabízíme: zvýhodněný nákup firemních produktů, závodní stravování., Kontakt: Benešová Hana, tel.: 382 203 275, e-mail: hana.benesova@muuupisek.cz nebo osobně každý pracovní den od 6.00 do 14.30 hod.. Pracoviště: Maso uzeniny písek, a.s.., Samoty, ďż˝.p. 1533, 397 01 Písek 1. Informace: Hana Benešová, +420 382 203 275.