Čekáme miminko! Konvičková ze SuperStar překonala vzácný nádor a bude mámou

„Po tom, co jsem si prožila v minulém roce, si toho nesmírně vážím a přijímám to štěstí s otevřenou náručí. Už se strašně těším až ti budu zpívat na dobrou noc a tvůj táta tě vezme do oblak,“ dodala radostně zpěvačka.

Před rokem ji ještě vůbec nenapadlo, že by se tohle mohlo někdy stát. Lékaři jí totiž našli nádor, kvůli kterému se zpěvačka hodně změnila. Za proměnu mohly zřejmě léky. To fanouškům, kteří ji obviňovali z botoxu, nedošlo.