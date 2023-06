Markéta Mayerová z Rande: Vrhla se na politiku a stará se o vnučku Boury

5

Markéta Mayerová

Zdroj: Profimedia/Tilen Vajt

Sdílej článek:

Moderátorská hvězda devadesátých let se sice dnes už tak intenzivně na televizních obrazovkách neobjevuje, neznamená to ale, že by se neměla dobře. Naopak, dělá jen to, co ji baví a také svůj svůj volný čas věnuje vnučce svého bývalého manžela Slávka Boury.

Psal se rok 1994, kdy Markéta Mayerová začala moderovat se svým manželem Slávkem Bourou Snídani s Novou. Poté se zaměřili na seznamovací pořad Rande, kde se snažili osamělým dospívajícím sehnat partnera. Na tu dobu neuvěřitelný pořad! Prostě něco, co tu do té doby nebylo. „Kamkoliv člověk šel, byl zastavován a dával podpisy nebo byl žádán o fotky, zavzpomínala Markéta pro Frekvenci 1. Moderátorka Markéta Mayerová se od dob své největší slávy příliš nezměnila, stále má prořízlou pusu a experimentuje s vlasy. Nenosí už ale své slavné účesy, které nazývala "Markeťáky" a dokonce o nich napsala knihu. S manželem Slávkem Bourou patřili mezi hvězdy devadesátek Když s manželem Slávkem Bourou od roku 1997 moderovali pořad Rande, patřili k největším hvězdám tuzemského showbyznysu a žili si na vysoké noze. Manželství vydrželo přes jedenáct let a mají spolu dceru Agátu, která už je dospělá. Boura má pak z jiného manželství ještě dva syny. A právě díky jednomu z nich se loni dokonce stal dědečkem. No a protože má Markéta i po rozvodu s Bourou s jeho dětmi velmi pěkný vztah, stala se z ní, jak sama říká, taková půlbabička. Všichni se totiž považují za rodinu. Vnoučeti od dcery Agáty by se také nebránila, ale netlačí na ni. Mayerová moderuje a zajímá se o design Když Mayerová skončila moderování věhlasných nováckých pořadů, zůstala v oboru a začala uvádět společenské akce či moderovat v rádiu. Také točí videa, ve kterých se věnuje designu. Chodí na návštěvy k hercům, zpěvákům, architektům a jiným osobnostem, které jí ukazují, jak žijí a co zajímavého doma mají. Málokdo však ví, že je také od roku 2002 regionální političkou za obec Břežany. Vzhledem k tomu, že moderátorka miluje moře a nejlépe si pročistí hlavu na plavbách, můžeme nejspíš očekávat, že blížící se léto stráví někde na vlnách. Nesmí vám uniknout 5 MÓDNÍ TRAPAS! Podívejte, do čeho se NAVLÉKLA moderátorka Markéta Mayerová! Markéta Mayerová (47) se snaží jít s poslední módou. Někdy by ale před odchodem z domu nebyl špatný delší průzkum sebe sama v zrcadle! Nesmí vám uniknout 5 Markéta Mayerová ukázala nádherné vnady! Je snad po plastice? Podívejte se Markéta Mayerová na Housce ukázala nadupaný dekolt. Slávek Boura se musí chytat za hlavu!