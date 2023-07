Markéta Vondroušová sklízí jeden úspěch za druhým: Za co utrácí vydělané peníze?

Zdroj: Profimedia

Markéta Vondroušová na čtvrtfinále Wimbledonu předvedla fantastický obrat proti čtvrté nejlepší hráčce světa Jessice Pegulaové. Česká tenistka si nyní zahraje na nejslavnějším grandslamovém turnaji semifinále. Jaká je ale sportovkyně v soukromí a za co ráda utrácí?

O Markétě Vondroušové v posledních dnech mluví celý tenisový svět. V rozhodujícím setu čtvrtfinálového wimbledonského souboje sice tenistka zprvu prohrávala a čtvrtá hráčka světa Jessica Pegulaová nad ní vedla dokonce 4:1 na gamy, pak ale přišel zvrat a Vondroušková získala vytoužený postup do semifinále.

"Bylo to hrozně těžké a prožívám teď úžasné pocity. Nikdy jsem nehrála na kurtu číslo 1. Je to nádherné. Chtěla jsem bojovat až do konce a teď jsem hrozně šťastná. Nemohu tomu ani uvěřit," citoval dojatou sportovkyni iSport.cz.

Markétě se ovšem daří nejen v kariéře, ale i v soukromí. Minulý se provdala za dlouholetého partnera, projektového manažera Štěpána Šimka, s nímž se zná již od dětství. Hrdličky se zasnoubily po olympijských hrách v Tokiu a svatba se konala na přepychovém zámku Mcely.

Drahé boty i kabelky

Markéta Vondroušová sice většinu času tráví na kurtech, ve volnu si ale například ráda zajde s přáteli na dobré jídlo. Sportovkyně také miluje cestování a manželem pravidelně létají k moři, kde si užívají zasloužený odpočinek.

Z Instagramu nadějné tenistky je znát, že si mimo jiné potrpí na módu. Na sociální síti se pravidelně fotí ve stylových outfitech a rozhodně se nejedná o konfekční kousky.

Markéta má ve svém šatníku samé unikátní kousky a nechybí v něm kabelky od luxusních značek Dior nebo Chanel. Tenisová hvězda nešetří ani na obuvi, asi nejčastěji se chlubí značkami Nike či Balenciaga.

