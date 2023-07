Vondroušová pod palbou kritiky: Výhružky od sázkařů a posměch za tetování

Zdroj: Profimedia

Historický úspěch má za sebou česká tenistka Markéta Vondroušová. V pouhých čtyřiadvaceti letech zcela ovládla prestižní turnaj Wimbledon. Čerstvá šampionka má za sebou velmi trnitou cestu k úspěchu.

Vondroušová si při cestě na vrchol prošla vyhrůžkami i zraněním. Žádná z těchto situací ji neodradila, šla dál za svým snem a podařilo se. Úspěch jí už nikdo neodpáře. Po finálovém vítězství nad Tunisankou Uns Džábirovou se stala po Petře Kvitové a Janě Novotné třetí českou královnou Wimbledonu.

Výhružné zprávy

Sport je spojený se sázkami, ve kterých se točí neuvěřitelné peníze. Lidé, kteří sázení propadli si mnohdy snaží vybíjet zlost na samotných aktérech utkání. Tuto nepříjemnou součást sportovního života si vyzkoušela i Vondroušová. V roce 2020 byla doslova pod palbou sázkařů. Po prohraném zápase v Dubaji ji vyhrožovali zhrzení fanoušci hazardních her smrtí. Tenistka se ničeho nezalekla a zprávy zveřejnila. Stejný zážitek mají s milovníky sázek tenistka Barbora Strýcová nebo Tomáš Berdych.

Přes zranění k výhře

Výhružky kvůli výkonům nebylo to jediné, co Markétu poslední roky trápilo. Ještě rok zpátky sledovala Wimbledon se zraněným zápěstím. Atmosféru londýnského All England Clubu si užívala jako běžná turistka a tenisová fanynka. „Když jsem se odsud vracela, nevěděla jsem, co přijde a jestli se zase na ten level vrátím. Měla jsem sádru na ruce. Teď to vypadá až nemožně. Navíc vítězství na trávě, kde jsem předtím nehrála dobře. Byl to nejméně pravděpodobný grandslam, který bych mohla vyhrát,“ prohlásila na tiskové konferenci po návratu do České republiky.

Bodyshaming

Jak to tak vypadá, hateři si vždy najdou něco ke kritizování. Tentokrát nenechala v klidu konzervativní Brity image české tenistky. „Skvělé tenisové zápasy, ale ona vypadá, jako by usnula na párty a někdo ji celou počmáral fixou. Ta tetování jsou hrozná,“ rýpnul si do Vondroušové na sociálních sítích jeden z tenisových fanoušků. „Skvělé, je to krásný pár nových šampionů. Jen škoda těch tetování,“přidal se další.