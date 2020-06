Ukaž, co máš za podprdu! Maskérka prozradila, že Kramár není mezi herci výjimka

„Proti obtěžování bojuji dlouhá léta. Jsem pro to, aby měly ženy stejná práva, příležitosti, platy, pro mě je člověk jako člověk, vůbec to nedělím, jestli je to žena, nebo muž,“ dodal herec.

Veronika Šorfová dělá maskérku léta a o obtěžování žen se nebojí mluvit. „Vůbec mě to nepřekvapilo. Takové věci se dějí maskérkám na place často. Šokovalo mě spíš, že to pustili do éteru, že se tomu smáli a že Kramár reagoval, že kritizují jen ženy, kterých se nikdo nedotýká. To kamarádství, které Kramár možná s tou maskérkou má, tím shodil do kýble,“ prohlásila Šorfová pro Deník N.