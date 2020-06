Sexuální obtěžování! Maroš Kramár to schytal, v televizi sahal maskérce na zadek

„Ve kterém vesmíru je normální se takto chovat, prosím vás? Maroš Kramár už zaregistroval, že nejsou 90. léta? Co si to dovoluje? A když to někdo stříhal, vysílal, režíroval, schvaloval, to se tam z těch desítek lidí nenašel jediný, co by řekl – lidi, jste normální?“ napsala novinářka na Facebooku k příspěvku, který sdílela Katarína Danová.

Nutno podotknout, že Katarínu Danovou měl ve třinácti letech zneužít vedoucí tábora Chachaland, s čímž šla o mnoho let později ona sama ven. „TV JOJ přijde natolik v pohodě, že Maroš Kramár sexuálně obtěžuje masku v práci, že ji dávají do titulků a vesele vysílají. Samozřejmě, že ostatní účinkující se smějí vesele. Abychom si nemysleli, že jsme zde udělali nějaký pokrok ohledně práv žen. Grc pro kvadrat,“ napsal na síť Danová.