Hazarduje se zdravím: Maroš Kramár kašle na pravidla a riskuje svůj život

Na konci se vedle závěrečných titulků objevují i záběry z natáčení jako takového. Po jejich odvysílání nastalo pro Kramára peklo. Herec tam pohladil zadek maskérce a bouřlivé reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

„Ve kterém vesmíru je normální se takto chovat, prosím vás? Maroš Kramár už zaregistroval, že nejsou 90. léta? Co si to dovoluje? A když to někdo stříhal, vysílal, režíroval, schvaloval, to se tam z těch desítek lidí nenašel jediný, co by řekl – lidi, jste normální?“ napsala novinářka Zuzana Kovačič Hanzelová z Deníku SME na Facebooku k příspěvku, který sdílela Katarína Danová.