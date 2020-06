Šmátrala Kramára se zastala Studenková: Herectví je kontaktní, bereme to jinak

„Ve kterém vesmíru je normální se takto chovat, prosím vás? Maroš Kramár už zaregistroval, že nejsou 90. léta? Co si to dovoluje? A když to někdo stříhal, vysílal, režíroval, schvaloval, to se tam z těch desítek lidí nenašel jediný, co by řekl – lidi, jste normální?“ napsala na Facebook novinářka.

V DVTV později prozradila, že by s ním ráda udělala rozhovor a on pozvání přijal. Je tedy otázkou času, kdy se ti dva střetnou. Dosud se Kramár ke kauze vyjádřil pár nešťastnými větami, které si zcela evidentně nepromyslel.