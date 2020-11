Byl to trapas: Marta Kubišová zkritizovala své vystoupení z listopadu 1989

17. listopad 1989 se navždy zapsal do historie jako Den boje za svobodu a demokracii. Tehdy se na Národní třídě a Václavském náměstí sešly desetitisíce lidí, aby vyjádřily nespokojenost s tehdejším režimem. Vůli a především sílu bojovat jim toho dne dodávala i Marta Kubišová se svou písní Modlitba pro Martu.

„Ono mi to utkvělo v paměti především proto, že jsem si říkala, jak se to strašně poslouchá. Je tam takových nedostatků. Dvacet let jsem hlas netrénovala, takže nevím, proč me tam Jirka Černý vystrčil a řekl, že by to chtělo malou modlitbičku. Po vystoupení jsem si sedla do křesílka v Melantrichu a říkala si, jaký to byl trapas. Ale mile mě překvapilo, jak na to lidé reagovali,” zavzpomínala zpěvačka na události onoho dne v rozhovoru pro Radiožurnál.