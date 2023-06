Martin Dejdar prozradil, co jeho dceru vyškolilo: Okamžitě s tím sekla!

Zdroj: Herminapress

Martin Dejdar se pochlubil svou dospělou dcerou. Osmnáctiletá Sára má za sebou maturitní ples, na kterém se s ní pyšní rodiče vyfotili a herec se následně o krásný rodinný snímek podělil na svém Instagramu. A jeho příznivci žasli nad tím, nakolik je mladá dáma oběma rodičům podobná.

Zatímco Matěje, syna Martina Dejdara a jeho manželky Daniely, svět velmi dobře zná, jeho mladší sestra se veřejnosti spíše straní a věnuje se hlavně studiu. Tentokrát měli ale příznivci známého herce příležitost si už osmnáctiletou slečnu pořádně prohlédnout. Dejdar se jakožto pyšný otec totiž s dcerou vyfotil na jejím maturitním plese a snímek sdílel na svém Instagramu.

Celá maminka

„Je to rychlejší, než si myslíte. Nejen, že jí je 18, ale je i chytrá. Inu, celá maminka. Sáro, jsi skvělá,” napsal Martin Dejdar k fotce, na které pózuje společně s dcerou i svou manželkou Danielou. A našlo si nevšimnou, nakolik je Sára svému tatínkovi podobná.

Sára je pilnou studentkou a zaměřuje se hlavně na školu. Kromě toho ale vyniká i v tanci. Její starší bratr Matěj je pak zase nadaným hokejistou. Martin Dejdar tak může být na obě své děti po právu pyšný.

Pozornost nevyhledává

Přestože patří Martin Dejdar k nejznámějším hercům Česka, jeho děti se do podobné branže nehrnou. Sára si sice práci herečky vyzkoušela, rychle ale usoudila, že práce před kamerou není nic pro ni. „Dopadlo to ale opačně, jedno natáčení ji natolik vyškolilo, že s hraním sekla. Raději studuje a věnuje se tancování, to jí jde skvěle,” uvedl Martin Dejdar podle Blesku před lety v jednom z rozhovorů.

Dejdar svou dceru ve všem naprosto podporuje. Když před několika měsíci oslavila své osmnácté narozeniny, rozněžnil se na sociální síti a veřejně jí pogratuloval. „Milovaná Sáro, teď už jsi dospělá a začíná ti nová fáze života. Vždycky tě budu milovat a budu ti pomáhat,” napsal ve svém příspěvku, kterým mnohé ze svých podporovatelů dojal.