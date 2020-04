Oblíbený porotce v televizní soutěži? To sotva! Dejdar prozradil, že ho nechtějí

Organizátorem akce byl podnikatel Čestmír Řanda, exmanžel herečky Reginy Řandové. Ten byl v minulosti ve vězení a nehovoří se o něm zrovna jako o panu čestném. „Ale co, aspoň jsme byli ve Švédsku, co se dá dělat," smál se herec na svém Instagramovém profilu.

Kromě jiné při živých streamech často předvádí na přání hlas Ozzáka ze seriálu Comeback nebo Barta ze Simpsonů. Barta už herec dabuje skoro 30 let. „Bylo mi tehdy 26 let, byla to skvělá nabídka práce. Že existují nějací Simpsonovi, jsem tušil, ale ani jsem neměl moc veliké povědomí o tom, co to je,“ prozradil Dejdar webu super.cz.