Pavel Novotný o Dejdarovi a jeho projektu Wish 4 you: "Je to pokrytec!"

"Napsal jsem mu, ať jde do pr**le a slíbil, že opět otočím svůj archiv na téma on a Vít. Víte, on pan Dejdar má takový zvyk, pokaždé na mě tlačit přes mimořádně vlivné společné známé. Ani tentokrát nezklamal. Neřeknu, co na mě zkusil tentokrát, ale spadla by vám brada, co hrdina zkoušel," šokuje Pavel Novotný!

Starosta Řeporyjí dodal, že nevidí ani tak problém ve Wish 4 you jako takovém, jelikož podobné projekty fungují běžně za hranicemi ČR, ale v chování Martina Dejdara, který podle něj situaci absolutně nezvládl!

"Byl to dobrý nápad, kde Dejdar, jak je u něj zvykem, totálně nezvládl komunikaci. Nakonec to zrušil, protože je to zbabělec zcela posedlý svým mediálním obrazem a představou, že se proti němu opět punktuje spiknutí novinářů. Zabil dle mého projekt, který měl naději a v zahraničí je běžný. Ale tam to dělají profíci na komunikaci a marketing. Ani jedno Dejdar není, krom toho má blbý zvyk šetřit přesně tam, kde se nemá," uzavřel Novotný.