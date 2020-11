Martin Dejdar: Osobní útoky a stotisícový dluh! Herce se zastala Eva Holubová!

"Na sociální sítě bylo zveřejněno mé soukromé telefonní číslo, abyste mi volali, psali, nadávali mi a ponižovali mě. Ty peníze ale nikdy nebyly pro mě! Já sám jsem v této věci mínus sto tisíc korun, doufám, že máte radost! Byly to honoráře pro ty umělce, pro moje kolegy, kteří nemohou zpívat, natáčet, hrát. Přísahám na svou vlastní čest, že jsem nikoho nepodvedl, nic špatného jsem neudělal a tím to pro mě končí," nahrál Martin Dejdar na svůj Instagram v pořadí třetí vyjádření k této kauze.

Slavný herec nejspíš poslední dny lituje, že se vůbec do podnikání pouštěl. Na Instagramu musel vypnout možnost komentovat fotografie, jelikož pod každou z nich přibýval jeden negativní komentář za druhým.

Dejdara se zastala alespoň jeho kolegyně Eva Holubová, která napsala: Já to nedělám, neumím popřát za sebe někomu, koho osobně neznám, pro mě by přišlo pouze myslitelný, kdyby mě třeba celá rodina najala, abych přednesla přání jejich babičce, ale to není to, co mě na tvém projevu zaujalo nejvíc. Mám slzy lítosti, opravdu lítosti, nikoliv vzteku, že máme u nás v ČR u některých lidí takové postavení, že po nás plivou, otírají se o nás a to všechno "zpoza rohu", anonymně. Zloba, závist, zášť, to jsou vizitky zakomplexovaných lidí a proto je mi to tak líto. Nevadí mi, když se mnou třeba někdo nesouhlasí, umím unést kritiku, ale nesnáším aroganci moci a aroganci anonymity. Netrap se tím Martínku, je pořád dost lidí, co tě mají rádi, jsi skvělý herec všeho druhu. Když se to někomu nelíbí, nemusí přeci tuto nabídku využít," podpořila herečka svého kamaráda. U fanoušků si ale Dejdar pořádně zavařil a nejspíš bude trvat, než se "sršní hnízdo" zklidní…