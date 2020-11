Dejdar prodával celebrity, aniž by o tom věděly: Vytočený je Kovy, teď i Lábus

„Mluvil jsem s ním a on mi vysvětloval, že mi to na jaře říkal. Ale já už si to moc nepamatuju… Rozhodně bych nepřipustil, aby mi za to lidi platili,” podotkl Lábus. „V životě jsem o té stránce neslyšel. Zdravice posílám vždycky bezplatně. Mám spoustu způsobů, jak si vydělat peníze, tohle rozhodně není jeden z nich,” prohlásil youtuber Karel Kovář, který si neřekne jinak než Kovy.

„Za firmou podle rejstříku stojí Martin Dejdar, aspoň vím, na koho směřovat svůj zvídavý dotaz, proč tam, proboha, jsem,” tázal se sám sebe Kovy.