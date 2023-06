Martin Fenin nařčen ze sexuálního útoku: Násilné svlékání do trenek!

Zdroj: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Bývalý fotbalista Martin Fenin se vydal do Berlína na finále německého poháru mezi Frankfurtem a Lipskem, namísto hezkého sportovního zážitku se ale domů vracel s dost kuriózní zkušeností. V Německu ho totiž zadržela policie poté, co jej jedna žena obvinila ze sexuálního napadení.

Martin Fenin si před několika dny chtěl jen s fanoušky Frankfurtu užít v Berlíně velký fotbalový zápas, jeho výlet ale nabral zcela nečekaný směr. Když totiž finále německého poháru skončilo, rozhodl se v brzkých ranních hodinách vyrazit pro něco k snědku. Při čekání na jídlo se pak dostal do nezáviděníhodné situace.

Sexuální napadení

„Šel jsem do Mekáče a ve frontě přede mnou byla taková hodně silná paní. Otočila se na mě a řekla, ať na ni nedorážím. Já jí odpověděl, že by měla spíše stát frontu na permici do fitka, než aby v půl druhé ráno čekala na hamburger a hranolky s majonézou,” vysvětloval Fenin, co se stalo, v rozhovoru pro Expres.

Během chvilky pak byl bývalý fotbalista dle svých slov na zemi a zadržela jej policie. Žena, kterou ve frontě svou poznámkou urazil, jej totiž obvinila ze sexuálního útoku. „Já jsem ale nic neudělal. Jenom jsem té paní řekl, že by měla začít cvičit místo čekání na Big Mac,” uvedl Fenin.

Schválně ho nechali čekat

Policie si pak chtěla fotbalistu pořádně proklepnout a podrobila jej přísné prohlídce. „Oni mě vysvlékli do trenek a čekali. Musel jsem vyházet peníze z kapes,” popisoval, co se dělo po zadržení. Celá prohlídka podle něj ale trvala bezdůvodně dlouho. Policie mu to ale prý udělala naschvál, neboť nemá ráda fanoušky Frankfurtu. Nakonec ho držela tak akorát dlouho, aby mu ujel vlak do Prahy. „V sedm ráno mi jel vlak do Prahy a pět minut poté, co odjel, mi řekli, že už můžu jít. Na další vlak jsem čekal do večerních hodin,” povzdechl si Martin Fenin, který se do křížku se zákonem nedostal poprvé.