Poslední rozloučení s Martinem Havelkou: Slova jeho kolegů berou za srdce

V neděli 11. října proběhlo poslední rozloučení s hercem Martinem Havelkou v Městském divadle v Brně. Na kamaráda přišla zavzpomínat řada hereckých kolegů. Mezi nimi nechyběl například ani Igor Bareš.

Českem v nedávné době obletěla zpráva o náhlém úmrtí herce Martina Havelky. Krátce na to se ukázalo, že Havelka podle rakovině jícnu. Informace o jeho smrti byla pro mnohé šokem, neboť o Havelkově zdravotním stavu málokdo věděl.

Poslední rozloučení proběhlo 11. října v Městském divadle v Brně, ve kterém Martin Havelka až do své smrti působil. Příležitost dát herci poslední sbohem si nenechala ujít řada známých osobností, které byly Martinovi nejen kolegy, ale také přáteli. Mezi nimi se objevil i Igor Bareš.

Skvělý kolega i kamarád

„Asi před rokem a půl jsme spolu hovořili o té situaci, ve které se tehdy nacházel, a ani mně v té době nebylo dvakrát dobře. Tři dny jsme nemluvili prakticky o ničem jiném, přesto nikdy nemluvil nijak pesimisticky,” nechal se pro Aha! slyšet Igor Bareš, který s Martinem Havelkou hrál v Mahenově činohře. „Byla to s ním moc krásná spolupráce. Byl to člověk o velkém záběru, krásně fotil a dělal sochy ze dřeva. Pevně jsem věřil, že to zvládne, ale nestalo se to,” dodal ještě posmutnělý Bareš.

Mezi dalšími tvářemi, které se vydaly rozloučit se s nezapomenutelným hercem, byl i Jiří Dvořák. „Když jsem hrál ještě tady v Brně, hráli jsme s Martinem dva zkrachovalé herce v Ostrovského Lese. Byla to neuvěřitelná jízda,” nechal se Dvořák slyšet.

Náhlé úmrtí

O úmrtí Martina Havelky jako první informoval režisér Jan Hřebejk. „Smutná zpráva z Brna, zemřel skvělý herec Martin havelka. Než se z Maňány stal Dunaj, se kterým zpívala Iva Bittová, viděl jsem je s Martinem na Kladně a nikdy na to nezapomenu. Točili jsme spolu Učitelku nebo Rédla, při jiném natáčení měl nezaviněnou autonehodu.. Ach jo, sbohem,” napsal na sociální síť režisér.

Po pár hodinách se ke smrti herce vyjádřilo i jeho domovské Městské divadlo v Brně. „Vážení divadelní přátelé, je mou smutnou povinností Vám s lítostí a zármutkem oznámit, že nás v pátek 2. října 2020 po vážné nemoci navždy opustil náš milovaný kolega a přítel, výrazný český divadelní, televizní a filmový herec Martin Havelka,” oznámila tisková mluvčí Městká divadla v Brně Kateřina Vižďová.

Nezaviněná autonehoda

Martin Havelka byl za své herecké výkony dvakrát nominovaný na Cenu Thálie. Ke konci svého života působil především v divadle, věnoval se však i televizní a filmové produkci. Z televizních obrazovek si jej mohou diváci pamatovat například z Balady pro banditu, Učitelky, či Pěti mrtvých psů.

Právě během natáčení posledního zmíněného snímku došlo k incidentu, který ve svém příspěvky připomněl režisér Jan Hřebejk. Během natáčení scény v autě se měl totiž Havelka na pokyn režiséra rozjet přímo proti kameře, podle něj však automobilu selhaly brzy. „Já jsem tu poslední jízdu už jet nechtěl. Ale oni chtěli ještě jednu a pan režisér mi řekl, abych jel,” nechal se tehdy Havelka slyšet u soudu.