Bolavá záda i silný vítr: Martin Hofmann se na dovolené dostal do úzkých

Herec Martin Hofmann se rozhodl na pár dní zmizet z Česka a vyrazil za svým kamarádem Patrikem Hartlem na Kanárské ostrovy. Namísto pohodového odpočinku se ale dočkal hned několika nepříjemností, které s humorem sobě vlastním okomentoval na svém Instagramu.

Ještě před začátkem léta se Martin Hofmann vydal na krátkou dovolenou na ostrov Fuerteventura, kam ho pozval spisovatel a jeho dobrý kamarád Patrik Hartl. A jak je patrné z několika videí, společný pobyt na Kanárech si oba velmi užili. I když je dost potrápily tamní podmínky.

Málem mi to urvalo dveře

Martin Hofmann se se svými zážitky svěřil fanouškům na Instagramu, kam do stories nahrál nakolik příspěvků. V nich si stěžuje hlavně na silný vítr. „Tak takovéhle pláže jsou na Fuerteventura. To je teda nádhera,” rozplýval se při pohledu na oceán herec. „Fouká tady ale tak, že mi to málem urvalo dveře od auta z ruky,” dodal ještě, zatímco v pozadí byl slyšet pověstný smích Patrika Hartla.

Zběsilá jízda

A vítr nebyl tím jediným, co herce dokázalo lehce vyvést z míry. Na vlastní kůži totiž také poznal, jaké to je jezdit po tamních silnicích, které jsou spíše prašnými cestami. „Takhle vypadají na Fuerteventuře cesty a Patrik se mnou a mými zády, která jsou narvaná práškama, dělá haligali. Já budu mít ta záda v pořádku, vole, než přijedu, tak ono si to sedne,” vyprávěl po cestě autem Hofmann a Hartl se mu mezitím opět nahlas smál. „Jinak jsem tedy moc rád, že jsem konečně dorazil na Fuerteventuru. Moc se mi tady líbí,” dodal ještě herec ironicky.

Martin Hofmann si letošní rok podle všeho udělal cestovatelský. Už v březnu se totiž vydal na cestu po Brazílii. Navštívil například Sao Paolo anebo město Rio de Janeiro. Na cestách ho doprovázeli jeho přátelé, mimo jiné například i herec Filip Rajmont, který je známý hlavně díky své roli Otíka ze seriálu Ulice.