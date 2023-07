Martin Hranáč by už do VyVolených nešel: Návrat do reality byl příliš těžký

Zdroj: Profimedia

Proslavil se účastí v druhé řadě reality show VyVolení, kde si hrál na mamku a taťku s vítězem Tonym Jalovcem a jako jediný se nebál veřejně přiznat sexuální orientaci. Dnes je Martinovi jedenačtyřicet a žije úplně jiný život. Pracuje jako číšník v jedné z luxusních restaurací, je vytížený influencer a v neposlední řadě natáčí vtipná videa na sociální sítě, která baví tisíce lidí.

Martin Hranáč právě překročil hranici věku čtyřiceti let a oslavil jedenačtyřicetiny. I když by mu nikdo tento věk nehádal, on sám říká, že ho pociťuje a dávno už to není takový blázen jako v roce 2006, kdy VyVolení běželi na televizních obrazovkách. My jsme pro vás nejvýraznější osobnost druhé řady této reality show vyzpovídali. Co dnes dělá? Čím se živí? A stýká se ještě se svou láskou z vily - Tonym Jalovcem?

Narodil jste se do hudební rodiny. Dědeček byl prvním houslistou České filharmonie a maminka učitelka hudby. Měli tedy ambice vás od malička směřovat k hudbě? Hrál jste jako malý na něco?

Upřímně, byl jsem trochu divočejší a živější dítě, takže jsem hrál převážně všem na nervy a rodiče se snažili ze mě vychovat hlavně slušného člověka. A i to jim dalo celkem dost práce. (smích) Nikdy jsem nepociťoval, že by si na mě kompenzovali nějaké své neuskutečněné sny. Jako dítě jsem chodil do ZUŠ na zpěv a ten mi naprosto vyhovoval. Nebyl jsem studijní a pilné dítě, které by vydrželo sedět u klavíru a hrát etudy. Zpěv jsem "trénoval" všude, kde jsem měl publikum a nebo vhodnou akustiku, takže u nás na chodbě, ve škole, v MHD apod.



Proč jste se vyučil číšníkem a nešel na hereckou školu, když jste evidentně talent a rád se předvádíte?

Rodiče byli praktici a moje předvádění všichni brali spíš s úsměvem. Přeci jen, umělecká profese je náročná a hlavně nejistá, proto když přišlo rozhodné období, kdy se podávaly přihlášky na střední, tak máma svolala rodinnou poradu a po zvážení různých možností, co bych mohl v životě dělat, jsme vybrali profesi číšníka. Jak už jsem říkal, studijní typ jsem opravdu nebyl a uvědomoval jsem si to nebo spíš naši si uvědomovali moje limity. I když mě to v práci někdy štve, tak si myslím, že to byla ta nejlepší volba. No dovedete si mě představit, že bych šel studovat třeba medicínu a měl někomu operovat například žlučník? Je téměř jistota, že bych ho ani nenašel, natož že by pacient přežil. (smích)



Hrál jste v divadle Semafor, jak jste se tam dostal a co vám zkušenost z tohoto slavného divadla dala?

Po účasti v DoReMi jsem dostal možnost jít na konkurz na jednu divadelní hru a uspěl jsem. Dodnes jsem za možnost hrát v Semaforu moc vděčný. Všichni na mě byli neuvěřitelně milí a podporovali mě. A co mi to dalo? Zjištění, že i ty největší hvězdy jsou stejní lidé jako kdokoli jiný, což myslím v tom nejlepším slova smyslu. Já každého herce a zpěváka bral v tu dobu jako poloboha, kterého jsem znal jen z televize a najednou s těmi polobohy sedíte v šatně a oni vypráví historky a zážitky jako byste byl jejich kamarád.



Veřejnost si vás ale nejspíš pamatuje z reality show Vyvolení 2. Jak na tuto zkušenost vzpomínáte?

Po účasti ve Vyvolených 2 jsem měl několik období, ve kterých jsem svou účast hodnotil různě. První byla samozřejmě neskutečná euforie, že jsem hvězda, lidé se se mnou chtějí fotit, chtějí podpis a to jsem si neskutečně užíval. To byl vždycky můj sen. Pak přišel celkem drsný pád, kdy už lidem vlastně nemáte moc co dát a zájem o vás upadá. Přiznám se, že tohle jsem nesl hodně špatně. Projevilo se to i v mém chování k okolí. Asi si dovedete představit, jak moc jsem měl v tu dobu velké sebevědomí a ztrátu pozornosti jsem moc nezvládal a svou frustraci jsem si vybíjel na nejbližších. V tu dobu jsem účasti v reality show litoval. Pak přišlo smíření a nové životní etapy. Smířil jsem se s tím, že moje hvězda už vyhasla, dokud se tedy nerozšířily sociální sítě. Ty mi daly možnost prezentovat se tak, jak chci já a být svým pánem. Víte, ono si moc lidí neuvědomuje, jaké máme dnes možnosti se prezentovat. Před 20 lety takové možnosti vůbec nebyly a já byl nadšený, když o mně vyšel článek nebo jen jedna větička v novinách.



Tenkrát jste se zapsal do povědomí diváků především ve dvojici s Tonym Jalovce, se kterým jste si hrál na taťku a mamku. Tony nakonec Vyvolené vyhrál. Víte, kde je mu konec? Jste s ním v kontaktu?

V kontaktu nejsme a ani nevím jak se mu daří. Je pravda, že ve vile jsme si sedli. Řekl bych, že jsme měli stejný smysl pro humor a v tom uzavřeném prostoru každý potřebuje spřízněnou duši. Když se však člověk dostal zpět do běžného života, tak se naše cesty rozešly. Málokdo však ví, že jsem si z vily odnesl jiné přátelství. Dodnes jsem s Marcy zůstali přátelé a za ty roky se z ní stal jeden z mých nejbližších přátel. Takže zpět k předchozímu dotazu - díky Vyvoleným 2 mám skvělou kámošku!



Na podzim by se měla po dlouhých letech opět do televize vrátit reality show podobná Vyvoleným, a to Big Brother. Nedostal jste náhodou nabídku se zúčastnit?

Nedostal a myslím, že dnes je doba již úplně jiná a také cílová skupina, pro kterou je podobná reality show určená. Takže si ani nemyslím, že by nabídka přišla.



A kdybyste nabídku dostal, šel byste znovu do takového projektu?

Vzhledem k tomu, že podobné otázky občas dostávám, tak jsem už přemýšlel, co bych odpověděl a s největší pravděpodobností bych odmítl. Dnes už je mi 40, mám svůj život a mám rád už i svůj klid. Když natočím video a mám pocit, že se bude lidem líbit, uveřejním ho. Čtu všechny komentáře, ať znám zpětnou reakci svých sledujících. Už bych asi nechtěl plnit úkoly a být s lidmi, které neznám. Navíc bych musel někomu dát na hlídání Barušku a to by se mi asi nechtělo.



Na svůj Instagram nahráváte vtipná videa týkající se vaší číšnické profese. Jak vás to napadlo a jak takové video vzniká? Jde o promyšlený scénář nebo je vše spontánní?

Většinou se jedná o spontánní videa, která vzniknou na place. Ne každý den mě to v práci baví a s kolegy si směny zpříjemňujeme různými vtípky. Když je pak trochu času, točím videa.



Na Instagramu máte také velký počet sledujících, což samozřejmě znamená, že ovlivňujete jejich názory. Jak s tím nakládáte? Co vy a spolupráce? Jak si je vybíráte?

Vím, že počet sledujících mi neustále roste a jsem za to rád a vážím si toho. Své profily mám postavené na vtipných videích a nemám ambice ovlivňovat názory svých sledujících. Vždy jsem chtěl lidi kolem sebe jen pobavit a rozesmát, takže kandidaturu do poslanecké sněmovny nebo na prezidenta neočekávejte. Zároveň je to už i dost velký závazek. Lidé očekávají určitou kvalitu a nejlépe vzestupnou. Čím dál víc přemýšlím, zda se video bude líbit či nikoli. Nejvíc se mi však osvědčilo řídit se svou intuicí a zatím je to můj nejlepší rádce.



Netajíte se svou homosexuální orientací. Jste sám nebo máte partnera?

Máte pravdu, orientací se netajím, ale také nemám pocit, že by to bylo něco, čím bych se chtěl prezentovat. Nechci být kvůli tomu ani škatulkován do určité skupiny. Každý má v životě něco dáno, něco, co může či nemůže ovlivnit a v něčem se rozhodnout, jak se svým životem naložit. Měl jsem období, kdy jsem hledal správnou cestu, potkával lidi a zvažoval, zda s nimi tu svou cestu jít a že jsem to probíral fakt důkladně, jsem už také hodněkrát říkal. A kdo sleduje moje profily, tak ví, že moji blízcí se na nich občas objeví nebo alespoň něco řeknou.



Čeho byste chtěl v životě dosáhnout? Jaké povolání vás láká nejvíce? Zpěvák, herec, nebo číšník?

No jestli myslíte vedoucího směny, tak to můj cíl opravdu není Pro mě je práce spíš nutná povinnost. Nejsem už tak naivní, že bych spoléhal na popularitu, ta za mě účty nezaplatí. Pozornost mě spíš těší a zvyšuje sebevědomí. Kdyby se však objevila nějaká herecká nabídka, tak jí rozhodně budu zvažovat. Přeci jen, byl to vždy můj tajný sen být herec a sny se občas plní!



Co plánujete na léto?

V červenci jedu za ségrou na Sardinii, kde žije už 20 let. Na to se moc těším. Pak už budu převážně jen pracovat, přes léto je u nás v restauraci největší frmol a kolegiálně se musíme prostřídat na dovolené.