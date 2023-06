Martina Kociánová vzpomínala na práci na Nově: Kolegové se k ní chovali hrozně

Zdroj: Herminapress

Bývalá hvězda hlavních zpráv TV Nova Martina Kociová stále působí ve veřejném prostoru. I když na televizních obrazovkách není vidět, zpívá, recituje a moderuje akce mimo televizní kamery.

Na prestižní pracovní pozici se Kociánová objevila ve velmi nízkém věku. Už ve dvaadvaceti letech byla jednou z hlavních tváří TV Nova. Sláva ji ale nesemlela, naopak.

Útěky z televize

Na dobu, kdy byla zaměstnaná v TV Nova, už nemyslí. Dostala tehdy od vedení na výběr, jestli bude moderovat, nebo zpívat. Martina si vybrala hudbu a z televize odešla, prozradila to v pořadu Face to face. Zpětně je ráda, že se to stalo a je za to velmi vděčná. Odchod z Novy jí ulehčila ne moc přátelská atmosféra od pár lídí, kteří ji dovedli pořádně zatopit. Našli se ovšem i tací, kteří ji měli rádi. “Na rozloučenou jsem dostala ťafku. Byla jsem nalíčená, šla jsem na zprávy a zjistila jsem, že je nemoderuji. V ten moment jsem napsala všem, že rozlučka se mnou se přesouvá už na dnešní den. Měla jsem hospodu objednanou pro třičet lidí a přišlo jich asi sto.”

Vlastní médium

Po odchodu z TV Nova nějakou dobu Martina zpívala a účinkovala v muzikálech. Časem ji ovšem zlákala opět televizní obrazovka. Tentokrát se objevila na televizi Premiéra dnešní TV Prima. Na konkurenční stanici uváděla zprávy a moderovala pořady. Do televizního koloběhu přidala i rádio. Na Českém rozhlase měla vlastní pořad Kupředu do minulosti. “Já jsem vlastně zjistila, že mi v těch velkých domech už není dobře, že se tam necítím úplně volně. V tu dobu jsem dostala nabídku do Českého rozhlasu. To bylo pracovně jedno z mých nejpěknějších období, než se to zvrtlo. Když děláš v korporátu, tak se musíš umět tak trochu v těch strukturách rozpustit. Nesmíš být moc zabejčený, nesmíš mít jasnou představu o tom, jak by to mělo být. Je to do značné míry určitá úroveň diplomacie. Můj pořad Kupředu do minulosti se v určité době v těch podmínkách nedal dělat dobře, ani poctivě,” prozradila důvod svého odchodu z Českého rozhlasu.

Pořad Kupředu do minulosti chtěla Martina udržet v mediálním prostoru za každou cenu a také se jí to povedlo. “Byla jsem nucena si založit rádio. My jsme nechtěli dělat rádio ani projekt, my jsme chtěli dělat pořad Kupředu do minulosti a když to nešlo jinak, tak se rozjelo naše rádio Universum,” prozradila nadšeně dvaapadesátiletá Kocianová. Velké televize a rádia tak mají smůlu, bývalá hvězda televizních novin se o sebe postarala sama a podle svých představ.