Dočká se Martina Navrátilová potomka? Její manželka prozradila detaily!

Zdroj: Profimedia

Legendární česká tenistka Martina Navrátilová se dočkala pořádného ocenění. Na začátku června ji vyznamenal medailí za výkony na tenisovém kurtu i za odvahu být sama sebou předseda senátu Jan Vystrčil.

Šestašedesátiletá bývalá tenistka zakotvila v Americe. Právě v New Yorku podstoupila nedávno léčbu rakoviny. Navrátilová sváděla dlouhý boj s rakovinou prsou a hrtanu.

Americký sen

Česká rodačka do Spojených států emigrovala po US Open 1975. O šest let později obdržela americké občanství. V Americe začala žít život podle svých představ. Tenistka se veřejně přihlásila ke své lesbické orientaci. Toto její přiznání a rozhodnutí s sebou neslo celou řadu odříkání. A to například i fakt, že nikdy nebude mít vlastní děti. I tak o roli matky zcela napřišla. Její o čtrnáct let mladší partnerka, bývalá sovětská Miss Julia Lemigová, má totiž dvě dcery. "Je to těžké, dvě dívky. Ale je to zábava, je to úžasné," prozradila tenistka pro Daily Mail.

Společně tvoří pár od roku 2006. Martina se své partnerce a jejim dětem snažila maximálně podřídit. "Snažím se trochu změnit svůj život, abych nemusela tolik cestovat. Najednou máte rodinu. Je to zvláštní, protože jste ve vztahu, kde jsou dvě děti. Změní to váš život, o tom není pochyb, ale v dobrém slova smyslu," řekla v roce 2012 Navrátilová v pořadu Desert Island Discs.

Adopce na obzoru

Navrátilová a Lemigová přiznaly pro Page Six, že si plánovaly adoptovat dítě. Jejich plány přerušila rakovina Navrátilové. „Když adoptujete dítě, musí se vše točit zejména kolem něj. Ale v tuto chvíli se vše točí hlavně okolo Martiny, aby se uzdravila. Takže jsme to zatím odložily,“ nechala se slyšet bývalá modelka. Zároveň prozradila, že adopční proces už byl v běhu. „Očekávaly jsme, že agentura už musí každou chvíli zavolat a oznámit nám šťastnou novinu, že budeme mít dítě,“ prozradila. „Místo toho nyní bojujeme se dvěma rakovinami. Jako by jedna nestačila. Nyní nezbývá než počkat, než se Martina uzdraví,“ dodala.