Martina Pártlová se dočkala: Ve 41 letech bude matkou! Kdo je otcem dítěte?

Martina Pártlová se nikdy netajila tím, že by si velmi přála stát se matkou. Zpěvačce se ale nedařilo dlouhé roky nají správného partnera pro život.

Hvězda 3v1 nikdy o svých partnerech nemluvila a prezentuje se jako svobodná žena, vážný vztah měla naposledy před šestnácti lety, láska ale dopadla tragédií.

"Petr byl moje velká osudová životní láska. Byla to taková ta láska která bolí, jen představa, že by ste spolu nebyli vás ničí. Milovala sem jak voní jeho kůže, jak chodí,jak mluví, jak se směje, jeho vlasy, ruce, tělo. Bože jeho tělo. Měl nejhezčí zadek ve střední Evropě na kterej mě samozřejmě uhnal. Byl sebevědomej a uměl si mě ukočírovat . Ženský po něm šly jak slepice po flusu a ja na to byla pyšná. Taky se mě pěkně nazlobil kluk ušatej… Jéje ten se mě nazlobil. Bohužel 30.11 2005 zazlobil naposledy, když zemřel při autonehodě. Už je to 14 let a asi to nikdy nepřestane bolet a možná on je to tak trošku odpověď na vaši nejčastější otázku. Jak to že nemám chlapce, prostě nemám" prozradila Pártlová před dvěma lety důvod proč je single.

Situace se od té doby příliš nezměnila, přesto ale zpěvačka zázračně otěhotněla!