Myslela jsem si, že na to nemám, říká Chili z MasterChefa, teď se jí kupí kšefty

„Je to soutěž a samozřejmě chci uspět, ale neustále si připomínám, že to jsem stále já a že se můj žebříček hodnot ani moje morální zásady nijak nemění. To, na čem můj svět stojí, jsou věci a lidé v mém “normálním” životě. Tenhle postoj mi umožňuje se tolik nestresovat a nedovolit sama sobě, aby mě touha po výhře donutila dělat věci, za které bych se pak musela stydět. Když člověk upřeně hledí jenom na cíl, těžko si totiž užije cestu,“ prozradila svůj střízlivý postoj Chili Šípu.

MasterChefa už má za ty roky nakoukaného, takže věděla, do čeho jde. „Vaření mě vždy fascinovalo a MasterChef jsem sledovala už když mi bylo 15 let. Když mi kamarádi vnukli ideu, že bych se měla přihlásit, nejdřív jsem to razantně odmítla. Byla jsem přesvědčená o tom, že na to nemám. Nakonec to ale byl paradoxně právě strach, který mě donutil na tuhle výzvu říct ano. Mojí filozofií v životě je, že by se člověk měl nejvíce pouštět právě do věcí, které mu nahání strach,“ prozradila soutěžící, která jde do všeho po hlavě.