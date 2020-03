Ivka z MasterChefa: Manžel na mě úplně kašlal, pečení byl únik

Když běhala, tak běhala Běchovice – Praha a půlmaratony. Nebála se závodit. U fitness se zase chtěla postavit na bednu. I když se to zdánlivě neslučuje, po večerech pak trávila čas v kuchyni. „Hodně jsem pekla, začala jsem dělat dortíčky pro známé, pro kamarády, pro moje děti, na oslavy. Můj největší únik byl pečení a sport,“ popisuje, jak propukla její láska k pečení.

Ivka si je vědoma toho, že v MasterChefovi musí zabrat a ukázat, co v ní je. Konkurence je totiž obrovská. Do soutěže se přitom sama nepřihlásila. „Do MasterChef Česko jsem se vůbec nepřihlásila a ani to nebyla moje ambice. Nikdy by mě to nenapadlo,“ směje se Ivka.