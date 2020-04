Kdo vyhraje MasterChefa? Hejlík se uřekl a prozradil svoji favoritku

Během karantény však žádné podniky navštěvovat nemůže, a tak ve volném čase dělá to, co by jindy odložil.

„Předělal jsem Vojťákovi domeček, tak snad se tam aspoň párkrát ukáže. Uklidil jsem stodolu, to dělám každej rok, ale… Uklidil jsem i kůlnu, a to je rozhodně poprvé za posledních 10 let. Chtěl jsem si tam udělat saunu. No radši ještě počkám,“ popisuje Hejlík, co všechno má na práci.