Odpadlíci se vrátili do MasterChefa! Rada Pavlínky zachránila mamánka Páju

Všichni soutěžící se za celou dobu nezastavili. Do soutěže se ale vrátili ti nejsilnější. Ti, kteří mají svoje sny, a chtějí si je za každou cenu splnit. „Pořád je to soutěž o vaření a pořád respektuju to, když někdo uvaří to nejlepší jídlo. Má pak právo stát na balkóně,“ podotýká z něho Viki.

Komplikace se nevyhnuly nikomu. „Celou strouhanku jsem chtěla ještě rozmixovat v mixéru, ale bohužel jsem tyčový ruční mixér nenašla. Moc té křupavé strouhanky se pak nepřilepilo na knedlík,“ svěřila se v pořadu Eva, které se do soutěže podařilo vrátit, a to díky jejím uzeným knedlíkům.